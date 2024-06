Grote brand in woonboerderij, pand niet meer te redden

In een woonboerderij met rieten dak op de Grotestraat in Heesbeen is zondagmiddag rond kwart voor drie brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand' en is met meerdere blusvoertuigen aanwezig. Er komt veel rook vrij bij de brand. De rookpluim is in wijde omtrek te zien.

Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Net voordat de brand uitbrak was er volgens een omstander een stroomstoring. Netbeheerder Enexis was daarom in de straat aanwezig met monteurs. Volgens een woordvoerder van Enexis is er sprake van een standaard prodecure en een afspraak met de brandweer. "Er zijn twee monteurs: een voor het gas en de andere voor het elektra. Zodra de brand meester is, helpen zij de brandweer met het afsluiten van gas en elektra." Het lijkt erop dat de woonboerderij die in brand staat als verloren beschouwd mag worden. Ook aan de voorzijde waar een bedrijfspand zit, is er nog steeds een flinke brand. Het huis van de buren wordt mogelijk wel gered. Dit huis wordt door de brandweer nat gehouden.