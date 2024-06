Tennisjeugd leert superchill zijn tijdens clinic: 'Ik kwam echt tot rust'

Jonge tennissers en padellers kwamen zondag naar de tennisbaan van Autotron in Rosmalen om te leren hoe ze zich kunnen ontdoen van stress en druk. De tennisbond organiseerde daar namelijk de Super Chill Tennis-dag tijdens het Libéma Open. Zo kon de jeugd aan de slag met ademhalingsoefeningen en kregen ze een clinic van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor.

Charlie en Linus die net met het superchill-concept gewerkt hebben moeten zondagmiddag bekennen dat ze best vaak last hebben van druk. Ze zijn daarom blij met de oefeningen die ze net samen met de coaches hebben gedaan. "Ik vond het heel leuk, omdat je echt tot rust kwam", zegt Charlie.

Op de tennisbaan in Rosmalen, waar maandag het proftoernooi van start gaat, is het zondag een samenkomst van jonge sporters. Ze leren hoe ze met druk moeten omgaan aan de hand van de Superchill-methode van professioneel coach Sven Groeneveld. Die draait om ademhalings- en kalmeringsoefeningen. Ze zijn een manier om gevoelens en emoties bespreekbaar te maken. "De methode laat zien wat je kunt doen als je onder druk staat, bijvoorbeeld als je achter staat in de score."