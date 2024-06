Waarschuwing voor zware windstoten, stevige buien en mogelijk onweer

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die vanaf maandagmiddag tot overlast kunnen leiden in het westen van onze provincie. Ook Zuid-Holland en Zeeland zouden hiermee maken krijgen, verwacht het weerinstituut. Daarom is voor deze provincies code geel afgegeven tot in de avond.

Verder trekken in grote delen van het land stevige buien over, mogelijk met onweer. 'Tot de avond twintig tot dertig millimeter regen'

Volgens het KNMI wordt het een relatief koude en regenachtige maandag. "Op meerdere plaatsen kan tot de avond twintig tot dertig millimeter regen vallen", meldt een woordvoerder van het KNMI. Het weerinstituut verwacht dat de wind en de buien in de tweede helft van de maandagavond zullen afnemen.