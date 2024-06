Xanu vindt atletiek voor honden geweldig: 'Hoe gekker, hoe beter'

Het is een soort atletiek voor honden, maar dan met een bak water erbij. Fennella Veldhuis (48) doet met haar hond Xanu aan Dock Diving. In Nederland nog relatief onbekend, maar de inwoonster van Zevenbergen verwacht dat de populariteit de komende jaren toe zal nemen. “De combinatie bewegen en zwemmen is ideaal.”

“Haar hond sprong meteen, die van mij stond aan de rand van het bad te blaffen naar een balletje. Na twee minuten sprong Xanu toch en had hij de smaak te pakken. We werden direct uitgenodigd voor een wedstrijd. Ook zit ik bij het demoteam van de Dock Diving Academy. Een leuke groep mensen met veel interesse in elkaar en in elkaars honden.”

Maar wat is Dock Diving precies? Het bestaat uit vier disciplines, waarbij honden in een bak met water landen. Het bekendste onderdeel is de big air, waarbij ze zo ver mogelijk springen achter een speeltje, dummy, dat in het water wordt gegooid. Daarnaast is er ver- en hoogspringen, waarbij honden een dummy in de lucht moeten pakken. Ook is er het zo snel mogelijk ophalen, apporteren, van een dummy aan de andere kant van het bad en dan terugzwemmen.

“Aan de hand van een computersysteem worden de tijd en afstand nauwkeurig gemeten. Het gaat soms om centimeters of tienden van een seconde.”

Xanu doet mee in de categorie grote honden. Met hoogspringen staat zijn persoonlijk record op 2,05 meter, met verspringen op 5,25 meter. “Maar het zwemmen heen en weer is zijn specialiteit. Op 24 meter doet hij er zo'n 18 seconden over, dat is erg snel.”