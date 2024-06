Singels dichtgeslibd door zware regenval, vaarrondje door de stad gaat niet

Plezierbootjes kunnen sinds kort geen rondje Breda meer doen over de singels. Dat komt omdat de vaargeul bij de Generaal van der Plaatstraat is dichtgeslibd en er in de bocht een grote zandbank is ontstaan. Bootjes kunnen er door het vele zand niet meer doorheen. Oorzaak is de hevige regenval van de laatste tijd. "We hopen maar dat het voor het toeristenseizoen is opgelost", zegt Bram Bul van rondvaartbedrijf Bootje Varen Breda.

"Normaal varen we helemaal rond, maar nu moeten we omdraaien bij de kruising met de rivier de Mark", vertelt Bul, manager van het rondvaartbedrijf dat met twintig sloepen de grootste aanbieder is van excursies op de singel. "Hierdoor kunnen we niet ons hele verhaal vertellen en dat is echt jammer."

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor de singels in Breda en moet de verstopping in de singel laten uitbaggeren. "De aanwezigheid van de zandophopingen in de singels is bij ons bekend", laat een woordvoerder weten. "Door het hoogwater eind vorig jaar en begin dit jaar is er opnieuw een enorme hoeveelheid zand neergeslagen. Dat gebeurt waar de stroomsnelheid van het water lager wordt."

"De gewijzigde route heeft op dit moment nog geen invloed op het aantal klanten", vervolgt Bul. "Veel van onze gasten komen voor een borrel op de boot met vrienden, collega's of familie en die hechten wat minder waarde aan de route. Maar in de zomervakantie komen er meer klanten die zich focussen op een stukje historie en beschrijving van wat ze zien op de route. Dan wordt het wel een ding als de singel dan nog dicht zou zijn."

"We zijn volop in voorbereiding om de singels weer bevaarbaar te maken", vervolgt ze. "Wij hebben de afgelopen tijd de nodigde onderzoeken gedaan voordat we kunnen beginnen met baggeren. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van de exacte hoeveelheid zand die er ligt en het bemonsteren van dat wat we uit het water gaan halen. Zodat we weten waar we mee te maken hebben. Het blijkt om schoon zand te gaan, dus we kijken nu ook hoe en waar we dat kunnen hergebruiken."

"Er moet gebaggerd worden", zegt Bul van het rondvaartbedrijf. "Heel veel en heel snel. Tot die tijd varen we maar wat langer de andere kant op. Richting Pier 15, een mooi stuk Breda dat steeds interessanter wordt. Gelukkig zitten de belangrijke toeristische trekpleisters als bijvoorbeeld het Spanjaardsgat, het park en de Koepel aan het begin van de route. Het is allemaal verre van ideaal en we hopen dat het binnen nu en drie weken is opgelost."

Dat laatste kan nog weleens tegenvallen. Waterschap Brabantse Delta zegt het probleem zo snel mogelijk te willen verhelpen, maar een datum noemen voor de start van het baggeren kan het nog niet. "Wij hebben de opdracht verstrekt aan de aannemer", laat een woordvoerder weten. "En nu treft de aannemer de benodigde voorbereidingen om de werkzaamheden uit te kunnen en mogen voeren, denk bijvoorbeeld aan een goedgekeurd verkeersplan. Op het moment dat de werkzaamheden starten, zijn er naar verwachting drie weken nodig om alles af te ronden."