Pas getrouwd en nu al ring kwijt: 'Was gemaakt van ketting overleden oma'

Nena (30) Poldervaart uit Eindhoven is enorm verdrietig. Ze is net een maand met haar Michiel getrouwd en nu is ze haar trouwring al kwijt. “Op 4 mei was onze bruiloft. Ik heb ‘m niet lang gehad.”

Nena omschrijft zichzelf als een chaoot. “Ik raak nogal snel dingen kwijt. Daarom zei ik tegen mijn man dat ik de ring niet af zou doen, ook niet tijdens het tuinieren. Dan leg ik ‘m dadelijk ergens neer en verlies ik ‘m. Dat heb ik hardop gezegd." Het heeft niet geholpen. Afgelopen zaterdagavond was er paniek in huize Poldervaart. “Bij het avondeten kijk ik naar mijn hand en zie ik dat mijn ring weg is. Ik was meteen gestrest en verdrietig. We zijn nog maar net getrouwd." In de ring staat 04-05-24 Michiel gegraveerd. Het is een gouden ring met een groene steen met een boomschors structuur. "De ring is gemaakt met een ketting van goud van mijn overleden oma. Onvervangbaar. Die ketting heb ik meegekregen om er iets speciaals mee te doen. Ik heb ‘m om laten smelten om trouwringen van te maken. Ook de ring van mijn man is ervan gemaakt en die ring is er gelukkig nog wel.”

"We kunnen er nu niet echt om lachen."

Nena was eerder al van plan om naar de goudsmid te gaan, want ze had al gemerkt dat de trouwring wel erg los zat. “Op de trouwdag ging de ring maar net om. Van de stress hadden we opgezwollen vingers. De dagen erna werd ik wat rustiger en bleek de ring te los te zitten.” Het pasgetrouwde stel ging meteen op zoek. De tuin kreeg een zeer grondige inspectie. Hij werd 's avonds en 's nachts omgespit. “Ik had nieuwe plantjes geplant, gezellig voor de zomer. Alle grond hebben we gezeefd, maar geen ring te vinden.” Daarnaast zijn ze naar het losloopveldje voor de hond gegaan. Daar hebben ze zaterdagmiddag lekker met de hond gewandeld. Het veld was net gemaaid. “We hebben de route afgelopen en iedereen gevraagd. Er werd niets gevonden."

"Ik zal zijn naam weer heel graag aan mijn vinger dragen."