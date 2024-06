Rucphen bouwt een heus EK-dorp: 'Oranje zorgt voor saamhorigheid."

In de vijf dorpen die onder de gemeente Rucphen vallen, stijgt de oranjekoorts met de dag. Op een terrein in het centrum van Rucphen wordt met man en macht gewerkt aan een heus EK-dorp. Zo'n vierduizend vierkante meter wordt voor zondag omgebouwd tot een festivalterrein waar voetballiefhebbers hopelijk kunnen genieten van de Oranje-helden.

"Als Oranje speelt, ontstaat er iets van saamhorigheid", zegt Ronnie Gommers. Samen met Angelo Heeren is hij de drijvende kracht achter het EK-dorp. Het terrein aan de Kozijnenhoek in Rucphen is nog grotendeels leeg. Maar inmiddels rijden de heftrucks en vrachtwagens af en aan met materialen om tenten en een tribune op te bouwen. Met ferme klappen van hamers wordt het steigermateriaal vastgemaakt. Daarnaast komt nog een vip-gedeelte en een plek waar op een groot scherm naar de wedstrijden gekeken kan worden.

Het idee van Angelo en en Ronnie om van voetbal kijken een evenement te maken, ontstond in België. "Bij vrienden keken we op die manier naar een wedstrijd van het Belgisch elftal. Dat maakte indruk, maar we hadden alle twee ook iets van: dat kunnen wij ook", vertelt Ronnie. Zijn kroeg werd al eens uitgeroepen tot de leukste kroeg om een voetbalwedstrijd te gaan kijken. "Maar het is niet zo dat er dan volle touringcars naar mijn café komen. Het is veel gezelliger om samen met de andere dorpelingen naar de wedstrijd te kijken."