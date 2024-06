Ed Hubers, grasmeester Libéma Open: 'De grasbaan is nu goed, maar niet top'

Op de eerste dag van het grastennistoernooi Libéma Open in Rosmalen stonden achttien wedstrijden gepland. "Zeven wedstrijden zijn uitgespeeld. De andere elf wedstrijden zijn of niet uitgespeeld of er is niet eens aan begonnen", maakt Ed Hubers, grasmeester van de Libéma Open, de balans op na een regenachtige dag.

Ed Hubers heeft op de eerste dag van het toernooi in Rosmalen enkele keren bedenkelijk naar het wolkendek boven Rosmalen gekeken. "Op nat gras kun je niet tennissen, dan wordt het glad en blessuregevoelig voor de spelers", beschrijft hij. Bij de eerste de beste druppel is er nog geen paniek in de tent en wordt de wedstrijd nog niet stilgelegd, zegt Hubers. Volgens hem is het een gezamenlijke beslissing met de scheidsrechter en de organisatie. "Iedereen kan tegenwoordig de buien op zijn telefoon volgen. Dat doe ik ook. Niet meer en niet minder. Samen nemen we de beslissing. Ik hou wel in de gaten of de bui blijft hangen of overtrekt. Blijft de bui hangen dan trekken we het zeil."

"Trek het zeil over de baan, dan lig je er sowieso een uur uit."

Het trekken van het zeil over de baan heeft wel een consequentie. "Dan lig je er sowieso een uur uit", beschrijft de grasmeester de procedure. "Op regenachtige dagen gaan we dan liever zo lang mogelijk door. Als een regenbuitje van drie minuten overtrekt, lig je er een uur uit. Het is soms een spelletje met het weer en de organisatie." Zodra het zeil van de grasbaan af is, kan er vrij snel weer worden gespeeld. "Met een beetje wind en wat zon kan het snel gaan." Volgens Hubers kan het dinsdag op een enkele bui in de middag na, droog blijven. "Het hangt ervan af waar de buien gaan vallen. Een plaatselijke bui boven Rosmalen, hoeft niet meteen te betekenen dat het boven het Autotron ook regent. Een bui kan ook overwaaien."

"Nu is de baan goed, in 2023 was de baan top!'