112-nieuws: bestelbus uitgebrand • fietsster botst op vrachtwagen

16.51

Een vrouw is gewond geraakt vanmiddag nadat ze met haar fiets in botsing kwam met een vrachtwagen. Dat gebeurde kort voor vier uur op de Molenweg in Oss. Het ongeval was in feite het gevolg van een eerdere aanrijding in de straat. Daarbij schampte een andere vrachtwagen een geparkkerde auto. Na die aanrijding stopte de trucker op de weg. De vrouw op de fiets en de tweede vrachtwagen reden op elkaar toen ze de stilstaande truck passeerden. De fietsster is met beenletsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.