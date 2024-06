112-nieuws: vrachtwagen in sloot naast N564 • huizen ontruimd door gaslek

11.58

De N564 tussen Budel en Weert was vanochtend enige tijd in beide richtingen afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen was daar in de sloot naast de weg beland. Ook een auto was beschadigd geraakt. Wat er precies was gebeurd, is niet naar buiten gebracht. Sinds het middaguur kan het verkeer hier weer rijden.