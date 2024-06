Enorme ravage nadat auto in een slip raakt en tegen boom botst

Een bestuurder is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Oirschotseweg in Moergestel. Zijn auto raakte in een slip, waardoor de man met de zijkant van zijn auto hard tegen een boom botste. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.

Van de auto is na de harde klap weinig over. De zijkant is compleet ingedeukt. Op de weg liggen brokstukken. De politie heeft de weg afgesloten voor verkeer en doet onderzoek. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.