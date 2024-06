G-dansers klaar voor 'olympische' strijd: 'Spannend, zo'n groot evenement'

Ze zijn er helemaal klaar voor. De G-Dance groep van SylCdance uit Tilburg doet dit weekend mee aan de Special Olympics Nationale Spelen in Tilburg en Breda. Maanden hebben ze geoefend voor de wedstrijddans die ze gaan uitvoeren. “We hebben vaker voor publiek opgetreden, maar zo’n groot evenement is nieuw voor ons. Spannend, maar we hebben er hartstikke veel zin in”, vertelt Rincke, één van de dansers.

Hun dansleraar Janneke Aussems merkt nog niet dat ze zenuwachtig zijn, want ze hebben dus vaker voor veel mensen gedanst. Maar dit is wel de eerste keer dat ze aan een wedstrijd meedoen. "Ze moeten vooral plezier hebben, dan komt het goed", zegt ze. "Of ik zelf nerveus ben? Nee hoor, als iedereen maar op tijd is en zijn/haar juiste kleding aan heeft. Dan maken we er een fantastisch weekend van.” Binnen de G-Dance groep dansen zes mannen en vrouwen met een beperking. Ze zijn tussen de 18 en 35 jaar en wonen allemaal in de omgeving van Tilburg. “Binnen verschillende andere sporten is een team voor mensen met een beperking al lang niet meer nieuw. In de danswereld zie je het vooral bij stijl- of rolstoeldansen. Met streetdance en hiphop is er veel minder te kiezen en daarom vinden wij het zo belangrijk om juist die disciplines aan te bieden”, gaat Janneke verder. Iedere maandagavond komt de zeskoppige dansgroep bij elkaar om te oefenen met haar. En dat ze goed kunnen dansen, blijkt wel uit de uitnodiging voor de Special Olympics Nationale Spelen. Bij dit grote evenement komen duizenden sporters in actie in twintig verschillende sporten.

"Je ziet ze steeds beter worden, ze zijn niet te stoppen."

Janneke vindt het dansen met deze doelgroep heel interessant. “Plezier en enthousiasme zijn het belangrijkst. Ze leren hier skills en hoe ze die op de juiste manier moeten uitvoeren. Per individu kijk ik of ze een extra uitdaging willen. Meer armbewegingen bijvoorbeeld of met de neus niet richting de spiegel. Je ziet ze iedere week beter worden: ze zijn niet te stoppen." De groep doet er normaal gesproken zo’n vijf a zes weken over om een dans te leren. Voor de wedstrijddans bij de Special Olympics Nationale Spelen zijn ze al langer bezig. Afgelopen januari traden ze namelijk met dezelfde dans op tijdens een heel bijzonder moment, de bruiloft van Janneke. “Het was een droom dat ze zouden optreden op mijn bruiloft. Het was geweldig. Mijn man kan goed dansen, maar hij vond het wel een uitdaging om met deze dans mee te doen.”

"Ik draai graag rondjes, speciaal voor de meisjes."

Vrijdagavond is de openingsceremonie van de Special Olympics Nationale Spelen in het Breepark in Breda voor duizenden toeschouwers. Zaterdag en zondag komen vervolgens alle sporters in actie. Rincke kan niet wachten om te strijden tegen andere dansgroepen. “We hebben veel geoefend en gaan ons best doen.” Naast hem staat Steve, die een paar van zijn specialiteiten laat zien. “We vinden het heel leuk om mee te doen. Ik draai graag rondjes, speciaal voor de meisjes.”