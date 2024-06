Tientallen meldingen over omgewaaide bomen door harde wind

Bij veiligheidsregio's in onze provincie kwamen maandag tientallen meldingen binnen van problemen als gevolg van de harde wind. Op verschillende plekken vielen bomen om en lagen takken op wegen, ook waaide in een enkel geval een noodtrap los. Het KNMI had voor maandagavond code geel afgekondigd voor zware windstoten.

De eerste telefoontjes kwamen maandagmiddag rond kwart over drie bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant binnen. Rond tien uur 's avonds was de wind gaan liggen en hielden de meldingen over stormschade op. In totaal kwamen ruim veertig meldingen over stormschade binnen.

De piek lag volgens een woordvoerder tussen vijf en zeven uur. Het ging hier om meldingen als een boom die op omvallen stond, een omgewaaide boom en takken die over de wegen lagen.

Bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kwamen tussen vier uur en negen uur in totaal 22 meldingen binnen over stormschade. In twintig gevallen was het volgens de woordvoerder nodig om de hulpdiensten erheen te sturen. De meeste meldingen kwamen met vier telefoontjes uit Eindhoven. Verder kwamen ook meldingen uit onder meer Best, Reusel-de Mierden en Deurne.

Noodtrap los en omgewaaide bomen

In Oosterhout waaide een noodtrap los van een appartementencomplex aan De Baak. Om te voorkomen dat de trap naar beneden zou vallen, heeft de brandweer vanuit een hoogwerker een deel van de trap weer aan het dak vastgemaakt.

In deze video zie je beelden van de losgewaaide trap: