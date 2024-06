Man (19) breekt drie nekwervels bij trampolinepark, boete van 20.000 euro

Jumpsquare Veghel krijgt een boete van 20.000 euro vanwege nalatigheid. Eind 2018 kreeg een 19-jarige bezoeker van het trampolinepark een fors ongeluk: bij het maken van een dubbele salto brak hij drie nekwervels. De man heeft blijvend fysiek letsel. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Jumpsquare hem geen goede uitleg gegeven, ook was er onvoldoende toezicht tijdens het springen.

Een fabrikant die het trampolinepark ontwierp en spullen leverde krijgt een boete van 15.000 euro. Het gaat om een zogenoemde strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie kan daarmee voor sommige strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van de rechter.

Schuimrubber breekt val niet

Het slachtoffer kwam na zijn salto in een bak gevuld met blokken schuimrubber terecht. Die blokken braken zijn val onvoldoende, waardoor hij op de harde grond landde.

Volgens het OM was de trampolinehal opengegaan zonder het keuringsrapport en de gebruikershandleiding van de trampoline en schuimblokken te hebben ontvangen van de fabrikant. Na het ongeval bleek dat het doek onder de schuimblokken onvoldoende op spanning was.

Aanbevelingen keuringsrapport genegeerd

De fabrikant wordt op zijn beurt verweten dat hij niets heeft gedaan met de aanbevelingen uit het keuringsrapport, dat hij zelf had aangevraagd. In het keuringsrapport staat het advies om de risico's van het gebruik van de trampoline samen met de schuimblokken verder te bekijken. De fabrikant deed hier niets mee en gaf het rapport ook niet aan Jumpsquare.

Toch is de boete voor het trampolinepark hoger. Volgens het OM was het park hoofdverantwoordelijk omdat het de jongen liet springen. Het park had zelfstandig moeten onderzoeken in hoeverre dit veilig kon gebeuren.

De boete is lager dan mogelijk was, omdat het OM er rekening mee heeft gehouden dat er eind 2018 nog maar weinig officiële regels waren voor de toen populair wordende trampolineparken. Ook heeft de branche, en ook Jumpsquare, sinds die tijd veel verbeterd.

Onduidelijk is of Jumpsquare akkoord gaat met de boete of dat ze naar de rechter stapt. Bij het bedrijf was dinsdagmiddag niemand bereikbaar voor een reactie.