Vrouw belt politie als nepagenten haar benaderen: twee mannen opgepakt

De politie heeft afgelopen week twee mannen aangehouden die zich voordeden als politieagent. Het gaat om een man van 20 jaar uit Tilburg en een 19-jarige Eindhovenaar. De politie kwam de mannen op het spoor omdat een vrouw zo alert was 112 te bellen toen ze een van de nepagenten aan de lijn had.

Het slachtoffer, een 66-jarige vrouw uit de gemeente Maasdriel, werd donderdagmiddag 6 juni gebeld door een anoniem nummer. Haar man nam de telefoon op en hoorde dat iemand zich voordeed als de politie uit Den Bosch.

De nepagent vroeg of het echtpaar verdachte personen in hun omgeving had gezien. De nepagent zou namelijk drie personen hebben aangehouden die wilden inbreken bij de vrouw en haar man thuis. Daarna vroeg de zogenaamde agent of er nog waardevolle spullen in huis lagen.

Waardevolle spullen

Toen hij dit vroeg, gingen alle alarmbellen bij de vrouw af. Ze nam het gesprek over en vroeg aan de zogenaamde agent wat hij bedoelde. Ondertussen gaf ze een andere telefoon aan haar man waarop ze 112 intoetste om de politie te bellen, omdat ze de situatie niet vertrouwde. In de tussentijd hield ze de nepagent aan de praat.

De nepagent gaf aan dat er iemand bij haar langs zou komen om de waardevolle spullen op te halen. De vrouw moest een code opschrijven. Als de koerier aan huis zou komen dan moest de koerier dezelfde code doorgeven en dan kon ze de spullen aan de koerier overhandigen. Ondertussen kreeg de vrouw van de echte politie te horen dat ze onderweg was.

Achtervolging

Toen de politie arriveerde, zag een agent dat er bij de woning van het echtpaar een man wilde aanbellen. Toen hij de politie zag, ging de man ervandoor in zijn auto. Na een achtervolging werd de 19-jarige Eindhovenaar in Bruchem aangehouden.

Op dinsdag 11 juni is de man van 20 jaar uit Tilburg 'buiten heterdaad' opgepakt.

Nepagenten

De politie waarschuwt het publiek dat op verschillende plekken in Oost-Nederland oplichters zich voordoen als agent. Ze weten mensen met een babbeltruc te overtuigen om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven. Voor alle duidelijkheid: de politie vraagt niemand om spullen of geld om die ' veilig te stellen'. Wie een dergelijk telefoontje krijgt, krijgt het advies het gesprek direct te verbreken en een melding te maken bij de politie.