Dubbele moord of doodslag: Tilburger (38) blijft ontkennen

De 38-jarige Dawid Z. uit Tilburg, in wiens woning tweemaal een lijk werd gevonden, ontkent nog steeds dat hij betrokken is bij de dood van zijn vrouw in 2020 en zijn huisgenoot in 2021. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda, waar de man terechtstond voor dubbele moord of doodslag.

ANP/Evy Buitendijk Geschreven door