112-nieuws: voetganger aangereden op zebrapad • meisje (15) vermist

17.04

De politie heeft afgelopen nacht geschoten op een man in de Oranjestraat in Uden. De agenten kwamen rond half drie 's nachts af op een melding van een inbraak in bedrijfsauto's. De man die geraakt werd, bleek een 31-jarige man uit Zeeland. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan de verwonding in zijn been.

De auto's waren beschadigd door de inbraak. De politie doet buurtonderzoek en er wordt gezocht naar camerabeelden en getuigen.