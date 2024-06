Ananas zorgt voor problemen op de snelweg A58

Ze waren al geen fan van ananas op de pizza, maar op de rijbaan is het 'helemaal niks'. Dat laten medewerkers van Rijkswaterstaat dinsdagmiddag weten in een berichtje op sociale media over de fruitige puree op de A58 bij Rucphen.

Een lading met blikken ananas viel daar van een vrachtwagen op de snelweg. Dat gebeurde rond half zes in de namiddag. Sommige verpakkingen sprongen open waarna de schijven ananas in een mum van tijd werden geplet door auto's. De gladde smurrie die ontstond zorgde voor een gevaarlijke situatie. Rijkswaterstaat heeft een zogeheten ZOAB-cleaner en een knijperwagen ingezet die de kliederboel 'zonder blikken of blozen' aan gaan pakken. Het verkeer richting Breda wordt tijdelijk via de vluchtstrook geleid. De stremming zorgt voor een fikse file en een half uur vertraging voor het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht dat rond kwart voor acht in de avond beide rijstroken weer vrij worden gegeven.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Rijkswaterstaat