Bestelbus uitgebrand, weg tussen Asten en Helmond lange tijd dicht

Een bestelbus is dinsdagavond compleet uitgebrand op de weg tussen Asten en Helmond. De N279 is daardoor in beide richtingen zeker tot tien uur in de avond afgesloten.

De chauffeur van de bestelbus was nietsvermoedend op weg, toen hij door tegemoetkomend verkeer werd gewaarschuwd met lichtsignalen dat er iets loos was. Maar zodra hij vaart probeerde te minderen voor een inspectie, bleek dat zijn remmen het niet deden. Wanneer de man uiteindelijk tot stilstand komt, schieten de vlammen al uit het dashboard van de bestelbus. De chauffeur weet vliegensvlug uit de cabine te komen en blijft ongedeerd. Hij slaagt erin om de trailer achter de bestelbus los te koppelen en voorkomt zo dat die uitbrandt. De toegesnelde brandweer heeft het vuur vlug onder controle maar kan niet voorkomen dat de bestelbus verloren gaat. De N279 is in beide richtingen afgesloten zodat hulpverleners het uitgebrande voertuig weg kunnen takelen. Ook is een spoedreparatie van het wegdek nodig. Dat zal naar verwachting tot tien uur in de avond gaan duren.