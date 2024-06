Stier Tigrus krijgt heimwee en belandt bij Annie in de achtertuin

Opeens had Annie Verhaegh (72) een stier in haar achtertuin staan, middenin haar woonwijk in Son en Breugel. Ze schrok zich een hoedje. Stier Tigrus (1,5 jaar), was met zijn 800 kilo de Dommel over gezwommen en de woonwijk ingewandeld. Hij had namelijk een beetje heimwee, maar was verdwaald.

"Ik kreeg opeens een berichtje, met een filmpje", begint veehouder Leon Moonen te vertellen. Hij heeft meer dan 30 Limousine runderen thuis grazen, waaronder stier Tigrus, die hij op de video opeens de Dommel over zag zwemmen. Dat was toch even schrikken. "Ja, die wilde naar zijn oude kudde toe." Tigrus was namelijk net 'verlegd', van Nijnsel naar Sint-Oedenrode. Maar Tigrus kreeg heimwee. "Ik kreeg de vraag of een van mijn koeien zwemles heeft gehad", vertelt Leon. "Je moet goed opletten, want hij is snel. Die dieren kunnen zwemmen als de beste." Leon vertelt het inmiddels met wat humor in zijn stem, maar een paar uur geleden was de paniek toch echt wel toegeslagen. "De politie zei dat hij richting de snelweg liep", zegt hij. En kort daarna werd de dinsdagavond in Son en Breugel ook wel erg bijzonder. Annie, die rustig in de woonkamer op een Duitse tv-zender naar het voetbal zat te kijken met een muziekje van Alanis Morissette op de achtergrond, schrok zich het apelazerus. Zij had opeens Tigrus in de tuin staan, die aan haar raam stond te likken. "Tigrus is nu anderhalf jaar oud en 800 kilo, maar die groeit nog wel een paar jaar door", zegt Leon. "Dan weegt ie het dubbele. En dan schrik je nog erger." Maar als we Annie moeten geloven, bleef de stier heel rustig.

"Hij was heel kalm en liet zich rustig vangen met worteltjes."