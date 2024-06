Man (56) komt om het leven bij botsing met vrachtauto op A67 bij Asten

Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven gekomen na een botsing met een vrachtauto op de A67 bij Asten. Het gaat om een 56-jarige man uit Eindhoven. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De bestuurder is met hoge snelheid achterop de vrachtwagen gereden die geparkeerd stond op een pechstrook. Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk aan zijn verwondingen overleden.

Voordat de man tegen de vrachtwagen botste zou hij al eerder tegen de vangrail terecht zijn gekomen.

Door het ongeluk was de A67 in de richting van Venlo enige tijd afgesloten ter hoogte van de afrit Someren - Asten. De weg is inmiddels weer vrij, meldt de ANWB.