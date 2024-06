Verdachte (31) in zijn been geschoten door politie bij aanhouding

De politie heeft woensdagochtend in alle vroegte in Uden bij een aanhouding een schot gelost. De verdachte is daarbij in zijn been geraakt en is vervolgens gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een 31-jarige man uit Zeeland.

De agenten gingen rond half vier 's nachts naar de Oranjestraat, omdat er een melding was gekomen van inbraak in bedrijfsauto's. De verdachte werd daar in zijn been geschoten door een agent. Een politiehond werd ook ingezet. Waarom de agent het schot loste, kan de politie niet zeggen. Dat komt doordat de Rijksrecherche het optreden van de politie nog onderzoekt. Er wordt dan gekeken of de agent volgens de regels heeft gehandeld. Dit is gebruikelijk wanneer agenten hun wapen gebruiken. De man die werd beschoten, wordt verdacht van inbraken. Op het plein stonden drie bestelbussen met ingeslagen ramen waar was ingebroken. Er stond ook een auto met open deur. De politie onderzoekt de inbraak nog.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision

Ramen ingeslagen bij bestelbussen (Foto: Kevin Kanters/ SQ Vision)

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision