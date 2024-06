Evenement afgelast door stijgend waterpeil van de Maas: 'We balen enorm'

Wat één groot feest had moeten worden dit weekend, valt in het water. Het festival LOS op de Loswal in Grave is op het laatste moment afgelast. Het stijgende waterpeil van de Maas gooit roet in het eten, laat de organisatie van het Graafse evenement weten. "We balen hier enorm van."

Het driedaagse evenement met zo'n 1500 bezoekers zou plaatsvinden aan de Loswal. Op het terrein, direct aan de Maas, worden regelmatig evenementen georganiseerd. "Het is een prachtige plek zo aan het water. Ik zit er precies boven met mijn zaak", vertelt organisator Tim van Kuppeveld. Alles leek in orde te zijn om het feest één groot succes te laten worden. Maar een gesprek met Rijkswaterstaat pakte verkeerd uit. "De verwachting is dat het waterpeil zo erg stijgt de aankomende dagen dat er overstromingsgevaar is."

Het terrein waar het evenement had moeten plaatsvinden (foto: Peter Linders).

Sinds 1 januari moet de organisator een extra vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat. Dit is gedaan om de veiligheid te garanderen. En door de verwachting op hoog water en het slechte weer besloot de organisator het feest af te blazen. "Ik neem niet het risico dat het terrein straks overstroomt", vertelt Van Kuppeveld. "Dus heb ik zelf besloten het feest te annuleren. Ook om de kosten nog enigszins in de hand te houden." De kosten die de organisator van het feest nu heeft betaald komen uit op een slordige 15.000 euro. "Ik had natuurlijk al de artiesten geboekt, licht en geluid geregeld en ik heb iedereen die een kaartje had terugbetaald."

"Ik moet het uit eigen zak betalen en dat is geen flauw grapje."

Het is een flinke kostenpost voor de kersverse eetcafé-eigenaar. "Ik moet uit het eigen zak betalen en dat is geen flauw grapje. Ik heb de zaak net overgenomen van mijn ouders. Hoe vervelend ook, dit was de beste optie." Ondanks het verlies hoopt de organisatie op betere omstandigheden. "Over een paar weken houden we het volgende feest op de Loswal. Ik hoop op betere omstandigheden dan en dat het door kan gaan."