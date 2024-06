Peter Netten moest 'kleuterruzie' met dood bekopen, tien jaar geëist

Een ordinaire ruzie heeft de 30-jarige Peter Netten in 2018 het leven gekost. Iets anders kon de officier van justitie er woensdag niet van maken in de rechtbank in Den Bosch.

De leuke avond eindige abrupt toen Peter Netten het kamp op stormde. De verhalen van de getuigen over wie begon met slaan en wie een vuurwapen had, lopen flink uit elkaar. Maar de officier van justitie is ervan overtuigd dat Kaan D. Netten klappen gaf, waarop Netten een mes trok. Anton R. bemoeide zich er vervolgens mee. Hij waarschuwde Netten drie keer en schoot hem toen neer. Die strompelde weg, zakte ineen en alle aanwezigen gingen ervandoor.

Er is volgens justitie alles aan gedaan om Anton R. uit de wind te houden. Er waren meerdere mensen op het kamp aanwezig toen de dronken Netten verhaal kwam halen bij ‘die kankerturk’ over de mislukte afspraak om het thuisbrengen. En wrang genoeg waren alle aanwezigen ook vrienden of bekenden van elkaar en allemaal die avond aanwezig geweest op het feest van vader Netten in een zalencentrum in Berghem.

In de rechtbank zaten woensdag twee verdachten: Kaan D. en Anton R. (30), zoon van Martien R. Kaan D. verklaarde direct na de moord dat hij Peter Netten had doodgeschoten, maar justitie weet zeker dat het Anton is geweest die Netten doodschoot. Beide verdachten zeiden er niets over. Ze kozen ervoor om de hele zitting te zwijgen.

Peter Netten overleed in de nacht van 3 op 4 juni 2018 op het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss nadat er vijf kogels op hem waren afgevuurd. Het gaat om hetzelfde kamp waar een jaar later zevenhonderd agenten binnenvielen tijdens operatie Alfa. Hierbij werden vele verdachten aangehouden, onder wie 'godfather' Martien R.

Volgens de officier was de ruzie niet meer dan die van twee kleuters op een kinderfeestje. Het enige verschil is dat deze ruzie werd beslecht op een manier die alleen past bij zware criminelen.

Netten wilde dat Kaan D. (nu 28) hem naar huis zou brengen na een feestje in Berghem, maar die had al iemand anders in de auto. En dus zocht Netten hem dronken en boos op op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Een actie die hij met zijn leven moest bekopen.

Maar, wat alle betrokkenen niet wisten was dat ze op dat moment al op allerlei plekken werden afgeluisterd in het omvangrijke drugs- en wapenonderzoek, operatie Alfa. Waardoor justitie kon horen hoe de afspraken werden gemaakt en dat er beelden 'moesten verdwijnen'. Martien R. en zijn vrouw maakten zich erg druk om de toekomst van hun zoon. “Het is beter dat Kaan 15 jaar krijgt dan onze jongen”, zei Martien R.

Er werd afgesproken dat Kaan D. zich zou melden bij de politie en zou bekennen. En zo zou zoon Anton niets te vrezen hebben. Volgens de officier kan niet bewezen worden dat er fors is betaald aan Kaan D. Hij gaat ervan uit dat het een soort erecode is onder de vrienden Kaan en Anton. Kaan D. was immers schuldig aan de ruzie met Peter Netten en niet Anton.

Ze gingen naar Lith, naar een neef van Anton. Die zou de kruitsporen van Antons handen hebben geschrobd met een bijtend middel (‘dat doet minder pijn dan jaren in de bajes’) en er zou direct een verhaal bedacht zijn, waar Martien R. later de regie over nam.

De familie van Netten is, volgens de officier van justitie, erg ontdaan over de moord op hun Peter. Ze wisten ook wel dat Peter een heethoofd was, zeker als hij gedronken had. Het grote verdriet zit in het ‘als oud vuil achterlaten’ van hun geliefde. Overal is wel eens ruzie, maar dit verwacht je niet van vrienden, zeiden ze tegen justitie.

Volgens justitie had Peter pech dat hij juist ruzie maakte op het kamp. In afgeluisterde gesprekken hadden de betrokkenen het erover dat Netten dit niet kon maken: bij een ander op het terrein ruzie maken en een mes trekken. “Dat kun je niet pikken”, vond bijvoorbeeld de neef van Anton.

Maar, de officier van justitie veegde dat van tafel. “Netten was dronken en verslagen door een getrainde kickbokser, die met meerdere vrienden was. Netten trok weliswaar een mes, maar een geladen vuurwapen staat hiermee niet in verhouding. En dan vijf keer schieten is gewoon puur machtsvertoon. Dit had anders opgelost moeten worden.”

De uitspraak in deze zaak is op 28 juni.