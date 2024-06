'Koeman had mij mee kunnen nemen als 26e speler', zegt Willy van de Kerkhof

Nederland moet het op het EK voetbal doen zonder Barcelona-ster Frenkie de Jong, maar voor Oranje is dat allesbehalve een ramp. Dat vinden PSV- én Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof. Zij verwachten allebei dat Joey Veerman en Jerdy Schouten, het PSV-duo, nu hun kans gaan grijpen. "Kwalitatief zijn ze iets minder dan De Jong, maar ik denk dat zij het samen meer dan goed op kunnen vangen", zegt Willy.

"Hoe spijtig het ook is voor De Jong, soms moet je zo'n gelukje hebben in je carrière dat jij de kans krijgt om het op het wereldtoneel kunt laten zien." Met name Veerman wordt met allerlei buitenlandse clubs in verband gebracht en een goed EK kan hem echt helpen om bij een grote club terecht te komen, zegt Willy in de EK-editie van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Er wordt veel gesproken over Veerman als opvolger van Toni Kroos bij Real Madrid. Stel dat hij een werelds EK gaat spelen, dan kan dat ervoor zorgen dat hij straks dat witte shirtje aan mag trekken."

"Wij gaan ook met zo'n zweetband lopen."

Broer René verwacht meer van Schouten. "Ik denk dat hij wel eens de beste Oranje-speler van dit toernooi kan worden. Ik vind alleen wel dat we moeten afspreken dat ze allebei bij PSV blijven." Willy verwacht bij Nederland het meest van Memphis Depay. "Die maakt echt een een goeie en frisse indruk. En dankzij die zweetband herken je hem ook gelijk. Als hij de ster wordt, gaan wij ook met zo'n zweetband lopen. Met mijn haardracht kan ik zo'n ding ook wel goed gebruiken", lacht hij. Willy is wel een beetje verbaasd dat Ronald Koeman geen vervanger heeft opgeroepen voor Teun Koopmeiners en dat hij dus maar 25 spelers meeneemt. "Waarom neemt hij niet een jonge jongen mee om alvast wat ervaring op te doen. Zo deed Rinus Michels het ook met ons in 1974. We wisten dat we amper zouden spelen, maar we konden wel al zien hoe het is om zo'n groot toernooi mee te maken. En anders had hij mij nog mee kunnen nemen. Voor de ervaring en voor de gezelligheid."

"Frankrijk wordt Europees kampioen."

De gebroeders zijn allebei positief over Oranje, maar ze verwachten geen van beiden dat Nederland de finale haalt . "Ik verwacht dat we in de kwartfinale Portugal weer tegen gaan komen en dan is het weer over en uit", voorspelt René. Willy denkt dat het team van Koeman nog een rondje verder komt. Maar wat betreft de finale zetten de twee ex-internationals in op Frankrijk en Duitsland. En wie er dan wint? "Vive la France!", roept René met instemming van zijn broer. "Verrek, wij zijn het een keer eens!"