Kinderburgemeester regelt autoloze middag voor kinderen: 'Vaker doen'

Geen auto's in de straten rond de basisscholen in Geldrop en Mierlo. Kinderburgemeester Annalot van Neerven kreeg dat voor elkaar en zorgde ervoor dat kinderen woensdagmiddag vrijuit konden spelen in autoloze straten. "Vaak moet je hier omlopen door de auto's, maar vandaag niet!"

De tijd van de autoloze zondagen, die destijds werden gehouden vanwege een tekort aan olie, liggen alweer vijftig jaar achter ons. Maar in de gemeente Geldrop-Mierlo waren woensdagmiddag enkele straten verboden terrein voor de automobilist. De enige wielen die over de wegen rondom basisscholen De Diepe Vaart in Geldrop en Puur Sang in Mierlo rolden, waren die van steps en skateboards.

"Als we allemaal de fiets pakken, kunnen we elke dag op straat spelen."