Cathelijn Peeters wint goud op de EK met estafetteteam

De vrouwen van de 4x400 meter estafette hebben op de EK in Rome hun Europese titel geprolongeerd. Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol snelden in Stadio Olimpico in de finale naar het goud in een tijd van 3.22,39.

Sami Kappe Geschreven door