Amerikaanse eiken massaal tegen de vlakte in Loonse en Drunense Duinen

In Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen worden deze zomer massaal Amerikaanse eiken gekapt. De boom is zo overheersend dat andere inheemse bomen het onderspit delven. Natuurmonumenten begint na het broedseizoen met het verwijderen van de bomen. Het gaat in totaal om een gebied van 65 hectare, zo'n 130 voetbalvelden.

Natuurmonumenten heeft op diverse plekken in de Loonse en Drunense Duinen al eerder geprobeerd de Amerikaanse eik te bestrijden door bomen om te zagen en te ringen, waardoor ze langzaam doodgaan. Op sommige plaatsen heeft dat al geleid tot bossen met weer meer variatie aan plant- en diersoorten, schrijft het Brabants Dagblad. Er zijn zoveel Amerikaanse eiken in sommige delen van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen dat er nog nauwelijks plaats is voor bomen die hier van oorsprong groeien en de bijbehorende insecten, vogels en schimmels. Inheemse bomen moeten blijven

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk inheemse bomen blijven staan. Het gaat dan om de zomereik, berk, vuilboom, grove den en lijsterbes. Naast het verwijderen van de bomen zal de komende jaren ook nog begrazing door schapen nodig zijn om te voorkomen dat nieuwe Amerikaanse eiken bloei komen. De schapen eten de ontkiemende zaadjes namelijk op. Bij normaal onderhoud mag Natuurmonumenten slechts in een klein deel van een bosperceel aan de slag gaan met bomenkap. De oppervlakte die nu onder handen wordt genomen is voor de Loonse en Drunense Duinen ongekend.