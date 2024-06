Brand op dak winkelmagazijn, medewerker met brandwonden naar ziekenhuis

Bij een brand op het dak van een winkelmagazijn aan de Anthony Fokkerstraat in Budel is donderdagochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep brandwonden op. Het gaat om een medewerker die met enkele collega's bezig was met het aanleggen van zonnepanelen. De man is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer vermoedt dat verpakkingsmateriaal op het dak in brand is gevlogen. De brand was snel geblust. Meerdere blusvoertuigen en een ladderwagen werden ingezet om de brand te bestrijden. Dankzij het snelle optreden van de brandweer en de medewerkers was de situatie al snel onder controle.