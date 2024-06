Reggaefestival gaat niet door, maar organisatie zegt niet waarom

Geen UB40, Billy Ocean, Gipsy Kings of De La Soul. Het Chillville Festival in Breda op 29 en 30 juni gaat niet door. Bom Dia Events, de organisator, laat de muziekliefhebbers met een kaartje voorlopig in het ongewisse en het is de vraag of ze hun geld terugkrijgen.

Al maanden wordt er op social media en in de straten van Breda reclame gemaakt voor het ChillVille Festival. Maar ineens verschijnt donderdag op de website van het muziekfestijn dat de ticketverkoop tijdelijk offline is. 'Onze ticketverkoop is momenteel onder constructie. Bedankt voor uw begrip', zo valt te lezen.

Geannuleerd

Dat blijkt niet te kloppen, want het festival gaat helemaal niet door. "Het is geannuleerd", zegt een woordvoerder van het Bredase evenemententerrein Breepark, waar het muziekspektakel eind juni zou plaatsvinden. "Voor de reden en meer informatie moet u bij de organisator zijn."

Maar organisator Bom Dia Events uit Rotterdam laat niets van zich horen en is lastig te contacteren. Ondertussen vragen mensen zich op social media af wat er aan de hand is. Hoeveel kaarten er zijn verkocht is onduidelijk en voorlopig ook of die mensen hun geld terug krijgen. Het gaat waarschijnlijk om een paar duizend mensen.

Beroerde organisatie

Het is voor de eerste keer dat het festival in Breda wordt gehouden. Het muziekfeest werd vijf keer eerder gehouden in Rotterdam. Er zou in die stad dit jaar geen plek zijn op de evenementenkalender.

Maar er lijkt meer aan de hand, want het festival stond in Rotterdam niet alleen bekend om de reggaemuziek. Maar ook om de vele klachten van bezoekers door een beroerde organisatie, zo schrijft het AD in januari. Er moest een rechtszaak aan te pas komen om het festival in 2023 door te laten gaan. Dit jaar gaat het dus helemaal niet door en kunnen, naast de bezoekers, ook artiesten als UB40, Partysquad, Billy Ocean en de Gypsy Kings thuis blijven.