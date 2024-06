Vader Jack en dochter Renate zijn verslaafd aan trekkertrek: 'Geeft kick'

“Gas op die krukas!” Terwijl de motor ronkt en de rook uit hun blauwe tractor opstijgt, treffen Renate van Riet (31) en haar vader Jack (61) uit Made de laatste voorbereidingen voor de grootste trekkertrek van Europa. Een passie die al 31 jaar in de familie zit.

“We zijn verslaafd aan tractorpulling”, vertelt Jack, terwijl hij tegen zijn Blue Hazard leunt. Hij neemt al sinds de eerste editie deel aan de trekkertrekwedstrijd tijdens het Made’s Powerweekend, dat van vrijdag tot en met zondag gehouden wordt. Als loonwerker ging de nu 61-jarige Jack al bij trekkertrekwedstrijden kijken. “Ik dacht gelijk: dit is wel heel gaaf!” Toen hij een tractor van iemand kon overkopen, ging het balletje snel rollen. En inmiddels rijdt hij al 31 jaar mee tijdens het Made’s Powerweekend.

"Deze passie is een rode draad binnen de familie."

“Hij is aangestoken door het virus”, lacht dochter Renate. “Als je dat eenmaal hebt, kom je er nooit meer vanaf.” Doordat ze haar vader in de zomer vaak zag sleutelen aan de tractor, werd ook zij nieuwsgierig. “Dat is gaan groeien en op een gegeven moment werd het een droom: zou ik ook een keer mogen gaan rijden?” Een droom die op haar achttiende uitkwam.

Wat is tractorpulling? Bij tractorpulling, ook wel bekend als trekkertrek, hangt er een grote, zware sleepwagen met verplaatsbaar gewicht achter de tractor. “Doordat je een bepaalde afstand aflegt, hopelijk honderd meter, wordt die sleepwagen steeds zwaarder”, legt Renate uit. Vanwege het verplaatsbare gewicht dat steeds verder naar voren gaat, komt de tractor op een bepaald punt tot stilstand. “De afstand die je dan hebt afgelegd, bepaalt je eindklassering.”

Het virus is inmiddels overgeslagen op een groot deel van de familie Van Riet. Met zijn twaalven vormen ze het Blue Hazard-team. “Het is voor ons echt een familie-uitje”, zegt Renate. “Deze passie is een rode draad binnen de familie, maar vooral een gezellig samenzijn met heel veel lol.” De familie houdt zich als hobby bezig met tractorpulling. “Het is een hele kostbare sport”, vertelt Renate, die overdag als diëtist werkt. Dat komt doordat veel materiaal op maat wordt gemaakt, vaak niet in Nederland. “Je hoopt dat je een redelijk schadevrij seizoen rijdt. Dan heb je het over heel andere bedragen, dan wanneer je bijvoorbeeld een motor om zeep helpt. Dan loopt het over de tienduizenden euro’s heen.”

"Vrijdagmiddag nog even op en neer naar Denemarken voor materialen."

Onderhoud aan hun blauwe tractor is daarom heel belangrijk. “We zijn deze week drie avonden bezig geweest en dat is voor ons heel acceptabel.” Dat was vorig jaar namelijk wel anders. “Op de vrijdagmiddag van het Made’s Powerweekend was het nog billenknijpen: gaat het lukken? Er moest zelfs nog iemand op en neer naar Denemarken om de laatste materialen te halen.”

"Ik vergelijk het met het opstijgen van een vliegtuig."