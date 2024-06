Van 'Wie is de Mol'-fan tot deelnemer, voor Tiemen komt jeugddroom uit

Als klein jochie was hij al geobsedeerd door het televisieprogramma en dit jaar doet hij er zelf aan mee. De 27-jarige Tiemen Smit uit Den Bosch is een van de tien kandidaten van Wie is de Mol?. In dit nieuwe seizoen gaan onbekende Nederlanders in Oman op zoek naar ‘de Mol’. "Pas toen we daar waren, kregen we te horen dat we in Wie is de Mol? zaten. Dat was een totale shock."

Wie is de Mol? is al jarenlang een populair spelprogramma waarin een groep kandidaten opdrachten moet uitvoeren om geld te verdienen voor de pot. Onder deze kandidaten bevindt zich een 'Mol' die de boel saboteert om juist zo weinig mogelijk geld in de pot te krijgen. De groep moet erachter komen wie de saboteur is.

En de nieuwste Mol, dat zou zomaar eens de Brabantse Tiemen kunnen zijn. Vorig jaar gaf hij zich op voor een nieuw spelprogramma. "Ik had me aangemeld voor The Game. Het zou van de makers van Wie is de Mol? zijn", vertelt Tiemen. Hij kwam door de selectie en hij mocht mee op reis naar Oman. "Daar hoorden we dat we aan Wie is de Mol? meededen."

Tiemen kon niet gelijk bevatten dat hij in zijn favoriete televisieprogramma zat. "Toen ik negen jaar was, zat ik er al op de bank naar te kijken. Ik zat met papieren op schoot bij te houden hoeveel geld er in en uit de pot ging en wie er verdacht was. Al was ik daar als kind niet heel goed in", lacht hij. “Toen ik het seizoen met Dennis Weening keek, had ik niet door dat hij de mol was terwijl hij zelfs letterlijk onder de grond ging en zich liet begraven."