Jubilerend nationaal park De Biesbosch staat onder druk

Nationaal Park De Biesbosch bestaat 30 jaar. Het natuurgebied biedt plek aan planten en dieren, maar ook aan vele bezoekers. Dat vraagt om een constante balans tussen natuur en recreatie.

“Het gebied wordt van oudsher gebruikt door honderden soorten”, vertelt boswachter Harm Blom, die sinds 2020 werkt in het natuurgebied. De Biesbosch ontstond tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421, de status Nationaal Park kreeg het pas in 1994. Inmiddels weten niet alleen de zeearend en de bever het natuurgebied te vinden, ook bezoekers komen graag in De Biesbosch.

“Er zijn miljoenen dieren en planten, maar ook anderhalf miljoen bezoekers per jaar."

“De Biesbosch is iets zeldzaams”, vervolgt Harm. Hij kijkt elk seizoen weer anders naar het natuurgebied. “Je kan ervan genieten en er tot rust komen, maar bovenal is het onwijs belangrijk voor het stukje deltanatuur tussen zout en zoet water. Het hele rivierensysteem komt hier samen. De natuur moet de ruimte krijgen en De Biesbosch bewijst dat dat kan.” Toch moet de balans tussen natuur en recreatie gewaarborgd blijven, om het Nationaal Park te behouden en te versterken voor toekomstige generaties. Dat schrijven de Biesbosch-gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht in een gezamenlijke visie. “De Biesbosch van nu wordt niet alleen gebruikt door miljoenen dieren en planten, maar ook door ruim anderhalf miljoen unieke bezoekers per jaar”, vertelt de boswachter.

In 2022 bezochten ruim 45.000 bezoekers het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam

Samen met Staatsbosbeheer wordt daarom in kaart gebracht welke recreatievormen op welk moment kunnen plaatsvinden in een bepaald gebied. Een broedende zeearend, maar ook hoogwater of strenge vorst, kunnen redenen zijn waarom bepaalde gebieden in de Biesbosch tijdelijk worden afgesloten. Zo mag er bijvoorbeeld tijdens de winterrust niet gevaren worden in de Sliedrechtse Biesbosch. Dat wordt gedaan ‘om de veiligheid en rust voor dieren te waarborgen’, meldt Staatsbosbeheer. De recreatieve druk in het hart van De Biesbosch is in 1999 al verminderd, door de aanleg van de Aakvlaai. Dit watersportgebied ligt aan de zuidoostkant van de Biesbosch, vlak bij Hank. Door natuurontwikkeling, in onder andere de voormalige Jantjespolder en polder Jongeneele-Ruigt, is ook nieuw vaarwater ontstaan.

Kanoën in Nationaal Park De Biesbosch