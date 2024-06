Erin durfde nog geen handstand te maken, nu gaat ze naar het WK paaldansen

Nee, een natuurtalent was Erin Langereis (26) uit Geldrop niet. Toen ze met paaldansen begon, moest ze helemaal vanaf de basis beginnen. “Ik durfde nog geen handstand te maken.” Nu acht jaar later is Erin een Nederlandse topper en mag ze in oktober naar het WK in Zweden. Haar favoriete onderdeel is de nieuwe discipline Flying Pole. “Eerst deed bij paaldansen alles pijn, nu zorgt het alleen maar voor voldoening.”

Erin was tijdens een proefles direct verliefd op de sport en snel keerde ze terug bij SEP Dance & Group Fitness in Eindhoven waar ze de proefles volgde. “Ik vond het superleuk, je danst met een gezellige groep meiden. Tijdens het paaldansen train je je hele lichaam; van je armen, benen tot billen. Je doet veel en het is soms pittig, maar het voelt voor mij niet als sporten.”

"In het begin deed alles pijn."

Niets wees erop dat Erin de Nederlandse top zou gaan bestormen. “Ik moest heel veel leren. In het begin deed alles pijn. Dan blijkt wel dat je met doorzettingsvermogen ver kunt komen. De kracht bouw je langzaam op en je kunt steeds meer. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan paaldansen.” Tegenwoordig traint ze iedere maand bij wereldkampioene Demi Brama in Utrecht, drie a vier keer in Eindhoven en geeft ze daarnaast paaldansles. “Je bent nooit uitgeleerd met paaldansen, ik wil mezelf altijd verbeteren. Ik krijg vaak de vraag waar ik de tijd vandaan haal, want ik werk fulltime bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en ben bezig met mijn promotieonderzoek. Paaldansen is de ideale uitlaatklep en geeft me rust.”

"Vaak de associatie met sexy dansen, maar dat klopt niet."

Vorig jaar pakte ze een Nederlandse titel en onlangs pakte ze op drie verschillende onderdelen brons, zilver en goud. Bij de Flying Pole was ze in teamverband de beste. “Dat is een paal die alleen aan de bovenkant vastzit. Jarenlang danste ik met een vaste paal en ik zag dit als een nieuwe uitdaging. De Flying Pole heeft extra grip en je kan er rondjes mee draaien. In Nederland zijn er maar een paar plekken waar je kunt trainen, ik heb het geluk dat onze studio er één heeft aangeschaft.” In oktober gaat ze zowel individueel als met het team naar het WK. Haar debuut op wereldwijd niveau en daar is ze al druk mee bezig. "Alles moet kloppen in de vier minuten die een wedstrijd duurt. Van dans en muziek tot de handgemaakte outfit."

"Ik wil ooit wereldkampioen worden."