Mohamed (49): 'Ik stak mijn vrouw (35) dood uit zelfverdediging'

Mohamed B. (49) uit Mierlo zegt dat hij zijn vrouw (35) op 16 maart heeft doodgestoken uit zelfverdediging. Dat verklaarde de man vrijdagochtend in de rechtbank in Den Bosch tijdens de eerste, tussentijdse zitting. Maar zijn verklaring staat haaks op die van zijn zoontje.

En ook justitie gelooft niks van zelfverdediging en vervolgt de man, die in 1974 in Damascus, Syrië werd geboren, voor moord. De officier is ervan overtuigd dat Mohamed zijn vrouw met opzet heeft doodgestoken in hun huis in Mierlo. En zijn vier jonge kinderen waren daar blijkbaar getuige van. Zij raakten lichtgewond, mogelijk omdat ze tussenbeide probeerden te komen.

Samen met zijn vrouw en vijf kinderen woonde Mohamed in Mierlo. Samen hadden ze vier kinderen tussen de 6 en 12 jaar. En Mohamed had nog een volwassen dochter in huis uit een eerdere relatie.

Mohamed kwam huilend de rechtszaal binnen voor de zitting die nog geen half uur duurde. Het gaat niet goed met hem sinds de steekpartij. Daarom is hij ook overgeplaatst naar het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught.

Volgens Mohamed ‘sloeg zijn vrouw hem op zijn hart’ en moest hij zichzelf verdedigen. Niet duidelijk werd hoe dat precies is gegaan en of hij ‘slaan op het hart’ letterlijk of figuurlijk bedoelde.

Omdat het zo slecht gaat met Mohamed B. (49) is hij nog maar een keer verhoord. Binnenkort wordt geprobeerd nog een keer met hem te praten. Volgens B. slaapt hij slecht en ziet hij steeds het steekincident weer gebeuren.

“De gebeurtenis blijft hangen in m’n hoofd”, vertelde hij in de rechtbank. ”Ik heb heel veel spijt. Ik zou willen dat ik degene was die dood was. Ik zou mezelf willen offeren om haar levend terug te krijgen.”

De man en de vrouw kennen elkaar van een vluchtelingenkamp in Jordanië. Hij had al een oudere zoon en dochter. Volgens B. was zijn vrouw hard tegen zijn kinderen. In Nederland zou ze zijn dochter ook hebben geslagen en gedreigd hebben te vermoorden. Ook houdt hij haar, vanwege haar manier van doen, verantwoordelijk voor de zelfmoord van zijn zoon in Jordanië.

Aan het einde van de korte zitting vertelde Mohamed B. dat hij nog een wens heeft: “Ik mis m’n kinderen en wil ze heel graag zien.”

De volgende zitting in deze zaak is op 30 augustus.