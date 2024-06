Massale zoektocht van de politie naar vermiste man (24)

De politie is vrijdag in Oisterwijk massaal op zoek naar een vermiste man van 24 jaar. Bij de zoekactie zijn minstens zes tot zeven politieauto's betrokken. Ook kamt een helikopter de omgeving uit. Wat er met de man aan de hand is, wil de politie niet zeggen. "Wij maken ons erg veel zorgen om hem", zegt een woordvoerder van de politie.

Momenteel is de politie een bosgebied bij de Hoevenseweg aan het uitkammen. Volgens een omstander zou een signaal van de telefoon van de man vanuit dit gebied komen. Een helikopter heeft zeker een half uur tot drie kwartier gezocht en is teruggevlogen om te tanken. De politie maakte vrijdagmorgen bekend 'dringend op zoek te zijn' naar een witte man van 24 jaar. Hij is 1.84 meter, heeft donkerbruin kort haar en donkerbruine ogen. Zowel links op zijn kin en rechts onder mond zit een opvallend moedervlekje. Mogelijk is hij gekleed in een shirt met een spijkerbroek en lichte schoenen.