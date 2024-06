Rasta Ruud (Gullit) is terug: 'Jongeren denken vast dat ik Aké ben'

Na tien jaar is Rasta Ruud terug. Oranjefan Bart van de Ven uit Breda gaat de komende weken tijdens het EK voetbal in Duitsland weer als de dubbelganger van Ruud Gullit door het leven. Gullit, bekend van zijn weelderige dreadlocks, werd in 1988 met Nederland Europees kampioen. "Vooral mijn dikke neus lijkt op die van hem", zegt Rasta Ruud, die gaat optreden als dj en zijn inkomsten schenkt aan het Prinses Maxima Centrum.

Van het EK van 2008 in Zwitserland tot en met het WK in Brazilië in 2014 was Rasta Ruud een opvallende en populaire verschijning onder de supporters van het Nederlands elftal. Hij was er elk toernooi bij en stond vaak als dj in een speelstad de meute op te zwepen. Door allerlei oorzaken stopte dat, maar na tien jaar is dubbelganger Bart van de Ven weer van de partij.

Bart van de Ven alias Rasta Ruud op de beroemde oranjedubbeldekker.

"De oranjekoorts heeft bij mij ineens toch flink toegeslagen", vertelt hij. "Het begon echt weer te kriebelen. Ik heb mijn pak en pruik van Gullit nog en alle nummers in mijn muziekmix zijn nog top. Dus waarom niet? Ik heb meteen maar hotels geboekt voor de achtste finale."

"De jongere generatie denkt vast dat ik Nathan Aké ben."

Het typetje van Bart is een look-a-like van Ruud Gullit die met Oranje in 1988 Europees kampioen werd. Ook in Duitsland, maar wel 36 jaar geleden. "De jongere generatie denkt vast dat ik Nathan Aké ben", lacht Van de Ven. "En in 2014 stond ik al op een feest te draaien waar ze dachten dat ik Edgar Davids was. Ze herkennen Ruud Gullit wel van tv, maar weten niet hoe hij er in 1988 uitzag met zijn rastakapsel. Maar heel veel mensen vinden het nog altijd lachen. En ikzelf ook."

Een optreden van Bart van de Ven als Rasta Ruud.

"Het is prachtig om tijdens een wedstrijddag verkleed door een speelstad te lopen", vervolgt de Bredase Rasta Ruud. "Veel plezier maken en lekker gek doen met de mensen. En de dj-act van een half uur werkt gewoon nog, daar ben ik van overtuigd. En ik heb wat mooie optredens gehad hoor. Op de Oranjecamping, het Oranjeplein, op festivals en in cafés. Dat was een mooie tijd en het kan best weer."

"Ik hoef er geen euro mee te verdienen, alles gaat naar het goede doel."

Van de Ven vroeg altijd geld als feest-dj Rasta Ruud. Nu weer, maar hij geeft alles weg. "In het verleden heb ik er mijn studieschuld van afbetaald, maar nu hoef ik er geen euro mee te verdienen", legt hij uit. "Alles gaat naar het goede doel en ik heb gekozen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Ik kies hiervoor omdat ik zelf drie kleine kinderen heb en bij allebei mijn ouders afgelopen jaar kanker is geconstateerd." Van de Ven hoopt in Duitsland bij de achtste finale straks weer als Rasta Ruud de show te stelen en is weer te boeken als feest-dj. "Dit is de laatste keer dat ik deze act uit de kast trek en ik hoop daarmee toch wel een paar duizend euro op te halen voor het Prinses Maxima Centrum", zo besluit hij.