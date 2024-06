Topdrukte bij dit kraamzorghotel: 'Veel jonge gezinnen in deze regio'

Topdrukte bij het kraamzorghotel in Eindhoven. De andere keren was het een maand per jaar open, nu is het hotel vijf maanden geopend. “We moeten anders ‘nee’ verkopen. Dan is er voor moeders geen kraamzorg beschikbaar”, zegt Charlotte Oldenburg van VGZ. Kersverse moeder Romana vindt het er geweldig: “Het is net een echt hotel.”

“Dit is onze eerste baby. Voor ons is het erg fijn om hier advies te krijgen. Hoe we haar in bad moeten doen. Hoe we haar eten moeten geven. Hoe we haar vast moeten houden. We zijn blij dat we eerst hier zijn en pas daarna naar huis gaan.”

Het prikbord met namen van baby’s die de afgelopen zes weken in het kraamzorghotel gelegen hebben, zit vol. Veel kinderen zijn van expats. Romana (30) Micovcakova komt uit Slowakije. Vader Antonio (34) komt uit Portugal. Hun dochter Luísa werd zondag 9 juni rond lunchtijd geboren. ”We zijn meteen vanuit het ziekenhuis doorgestroomd naar het kraamzorghotel”, legt Romana in het Engels uit.

Volgens Oldenburg van VGZ is het niet zo vreemd dat het kraamzorghotel in Eindhoven binnenkort opschaalt van vier naar acht bedden. “Eindhoven is een groeiregio door bijvoorbeeld ASML. Veel jonge gezinnen trekken hiernaartoe. Er komt extra druk op de kraamzorg. De hoeveelheid personeel stijgt daar niet bij.”

Het kraamzorghotel zit op de vierde etage van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Moeder, kind en vader kunnen hier de eerste periode na de geboorte logeren. Het eerste deel van de kraamtijd zijn ze dus niet thuis. Kraamverzorgenden komen naar het hotel in plaats van naar mensen thuis.

Kraamverzorgster Mariska Roobol komt al tientallen jaren bij de mensen thuis. Nu werkt ze in het hotel. Ze ziet alleen maar voordelen. “We zijn hier van acht tot acht. Er is twaalf uur per dag iemand waar je hulp aan kan vragen. In de thuissituatie is het maar drie uur. Zeker bij het eerste kindje en voor het slagen van de borstvoeding is het fijn dat ze vaker op ons terug kunnen vallen. Dat ze vragen kunnen stellen.”

De band die ze opbouwt is niet anders dan als ze bij de mensen thuis over de vloer komt. “In drie uurtjes tijd bouw ik thuis geen andere band op dan hier. Je hebt nu fijne gesprekken met de mensen.” Nog een groot voordeel: een wasje draaien hoeft ze nu niet te doen. “Ik hoef ook geen trappen te lopen. En de bedden kunnen hier omhoog en omlaag. Thuis loop ik er nog wel eens tegenaan dat het bed te laag is.”

Het hotel is in de zomermaanden open omdat veel personeel in de kraamzorg dan zelf ook op vakantie is. Ook worden er in de zomer meer kinderen geboren dan in andere periodes.

Binnenkort opent een derde kraamzorghotel in Brabant. Een goed idee, vindt kraamverzorgster Roobol. ”Het aantal kraamverzorgers loopt terug. Die eerste week zetten wij de basis neer voor de rest van het leven. Als we die op deze manier wel kunnen geven en in de thuissituatie niet, weet ik zeker dat dit de toekomst is. Hier helpt een kraamverzorger vier gezinnen op een dag. Bij de mensen thuis zijn dat twee gezinnen op een dag.”

Kersverse moeder Romana moet bijna vertrekken, maar zou het liefst nog heel wat dagen in het hotel bijboeken. “Elke dag wordt er schoongemaakt en wordt er eten gebracht. Er wordt heel goed voor je gezorgd. We willen niet weg. Het is echt fijn hier.”

Neem hier een kijkje in het kraamzorghotel in Eindhoven: