Man (18) had maar 10 procent kans na zware aanrijding, 9 maanden geëist

Het was net een paar minuten 2023 toen een 18-jarige jongeman overhoop werd gereden in Helmond door een dronken bestuurder van een witte bestelwagen. De gevolgen waren groot: de man lag in coma met hersenletsel en moest daarna lang revalideren. De bestuurder, Michael H. (49) uit Helmond, zei vrijdag in de rechtbank dat hij heel veel spijt had, maar hij had heel wat uit te leggen.

Michael gedroeg zich op z’n zachtst gezegd erg vreemd na de aanrijding. De paniek was groot nadat de 18-jarige jongeman, die een vuurwerkpot op de weg wilde aansteken, door de klap was gelanceerd en op zijn hoofd was beland.

Maar Michael leek haast om de situatie te lachen. Volgens een agent had hij bloeddoorlopen ogen, schuim op zijn mond en praatte hij met dubbele tong. Op het bureau in Eindhoven gedroeg hij zich nog steeds heel eigenaardig. Een ademtest op alcohol en een speekseltest op drugs weigerde hij met als reden: “Ik weet toch wel wat daar uit komt.” En dus is nooit vast komen te staan wat Michael allemaal had gebruikt die avond.

Michael verklaarde zelf dat hij zo’n acht biertjes had gedronken op een oudjaarsfeestje in de kroeg. En dat hij vol adrenaline zat, omdat hij net de verkeerde vrouw in het café had aangesproken en daarom een klap op zijn oog had gekregen.

De avond was verpest en dus reed Michael maar naar zijn huis in de Rijpelberg in Helmond. Op de Weg door de Rijpel was de man net na twaalf uur bezig met een vuurwerkpot. Ondertussen wenste hij zijn ouders gelukkig nieuwjaar via Facetime. Michael zag hem over het hoofd en reed hem ondersteboven. Volgens getuigen reed hij misschien wel 70 kilometer per uur, maar volgens Michael kan dat helemaal niet op zo’n kronkelige weg.

Jongeman lag bijna twee weken in coma

De man lag bijna twee weken in coma en de artsen schatten zijn kansen op overleven op minder dan 10 procent. Toch kwam hij weer bij en moest opnieuw leren lopen. Omdat de druk op zijn schedel te groot was, werd daar een stuk uitgehaald en moest hij een helm op ter bescherming van het open gedeelte. Inmiddels is zijn schedel weer gedicht.

De officier verweet Michael te hard te hebben gereden met te veel drank op. En ook de weigering om mee te werken aan het onderzoek en zijn ongepaste gedrag nam ze hoog op. De jongeman heeft geen schuld aan het ongeluk, vond zij. Iedereen weet dat het gebruik is dat er met Oud en Nieuw na twaalf uur mensen op straat zijn en dat er vuurwerk wordt afgestoken.

Michael kan zich weinig herinneren van het ongeluk

Michael reed te hard, volgens de officier. En uit beelden blijkt dat hij niet heeft geremd. Zeer onoplettend en onvoorzichtig, vond zij. En dat met alcohol op. Ze eiste dan ook negen maanden cel en Michael mag drie jaar niet meer rijden, wat haar betreft.

Michael zegt zich weinig te herinneren van het ongeluk. Hij ‘werd wakker’ op het politiebureau in Eindhoven en kan zich ook zijn gekke gedrag, zoals lachen en weigeren mee te werken, niet meer herinneren. Volgens hem kostte het hem maanden voor hij een beetje snapte wat er was gebeurd die oudjaarsnacht.

Zijn advocaat vroeg om Michael geen celstraf te geven. Een taakstraf leek hem voldoende. Michael heeft spijt en legt zich bij alle andere straffen dan een celstraf neer, zo betoogde hij.

De rechtbank doet op 28 juni uitspraak in deze zaak.