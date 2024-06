Herpen in rep en roer om gestolen zwaan 'Blijf van ons dorp af'

Boos en teleurgesteld. Zo reageren de inwoners van Herpen op de diefstal van een bronzen beeld in het dorp. De zwaan stond er al meer dan twintig jaar. Nu zijn alleen de pootjes nog over.

Dorpsgenoot Parry Vermeulen is het daar helemaal mee eens. "Dit is een groot verlies voor Herpen." Parry keek vanuit zijn winkel uit op het beeld. "Het was een hele mooie zwaan die zijn vleugels spreidde. Een iconisch beeld, echt de trots van het dorp. Daar blijf je met je fikken vanaf."

Beduusd kijkt Cor van den Oever naar wat er over is van het beeld. Een bronzen voetbal met daarop twee pootjes. "Onbegrijpelijk dat mensen hiertoe in staat zijn."

Het beeld stond al meer dan twintig jaar midden in het dorp, op de kruising van de Broekstraat en de Rogstraat. Het is eigendom van Stichting Herpen in Woord en Beeld. "We begrijpen het niet. Het is zielig, als je zoiets doet," zegt voorzitter Patrick Princen zichtbaar aangeslagen. "De zwaan staat symbool voor Herpen. Hij stond op een voetbal, omdat het kunstwerk hier is neergezet ter ere van het 75-jarig bestaan van voetbalclub Herpinia."

Waarschijnlijk sloegen de dieven dinsdag vroeg in de ochtend hun slag. "We denken rond een uur of vijf in de ochtend. Mensen in de buurt hebben wel wat gehoord. Waarschijnlijk was dat het doorzagen van de pootjes. Zij zijn nog gaan kijken, maar waren te laat. Het beeld was al weg."