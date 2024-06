Dikke rookwolken in de omgeving, woning met rieten dak volledig afgebrand

Een woning met een rieten dak in Huijbergen is vrijdag afgebrand. De woning moet als verloren worden beschouwd. De bewoonster van 84 is veilig. De brandweer heeft het sein 'brand meester' gegeven. Er is nog steeds flink wat rookontwikkeling en die rook trekt over het centrum van het dorp. Het advies is ramen en deuren te sluiten.

De hulpdiensten zijn vrijdag vroeg in de middag uitgerukt voor de woningbrand aan het Eiland in Huijbergen. De eerste melding kwam iets voor twaalf uur binnen. Er werd al binnen tien minuten opgeschaald naar grote brand. Eerst stond de kap in brand, inmiddels de woning helemaal afgebrand, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Brandweerteams uit Huijbergen, Ossendrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Putte waren aanwezig om de brand te blussen. Omdat de woning in het buitengebied staat, werd ook een speciaal voertuig voor extra watertransport gealarmeerd.