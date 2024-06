Wind en regen maken de laatste loodjes voor de Bosch Parade uitdagend

De kunstwerken voor de Bosch Parade krijgen steeds meer vorm. Dit ondanks de wind en regen van de afgelopen weken. Want door de slechte weersomstandigheden is het een uitdaging om alles op tijd af te hebben voor het evenement waarbij negentien kunstwerken door de Dommel drijven. “Het is af en toe behelpen, maar het is ook een unieke kans om in de buitenlucht te werken”, zegt kunstenaar Jochem.

In de weken voor de parade leggen de kunstenaars de laatste hand aan hun werk in de ‘werkplaats’ de Tuin der Lusten. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze in de buitenlucht werken aan een project. En dat is met het uitzonderlijk slechte weer van de afgelopen week soms best lastig. “We moeten ijzeren delen aan elkaar lassen, maar door de wind waaide het vlammetje steeds weg”, geeft kunstenaar Lesse een voorbeeld.

Ook het verven van de kunstwerken is dit jaar een heel gedoe. Van papier-maché en van een vlot tot busjes en boten; er wordt van alles beschilderd. Zodra het droog is, gaan de blikken verf bij verschillende kunstenaars snel open. Lesse: “We hebben de buitenkant van onze boot al geverfd met waterbestendige verf. Maar over de binnenkant hebben we niet nagedacht. Die moet natuurlijk ook tegen water kunnen als het gaat regenen.”