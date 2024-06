Spierbundel maakt indruk op leerlingen: 'Ik hoop ze te inspireren'

De Olympische Spelen in Parijs zitten er door een afgescheurde kruisband niet in voor Roy Meyer (33). De Bredase judoka gebruikte de maandenlange revalidatie om na te denken over zijn carrière en over zijn toekomst. “Je kunt ervoor kiezen om de hele tijd verdrietig zijn. Ik heb deze periode gebruikt om mezelf opnieuw uit te vinden en sterker en beter dan ooit terug te keren.”

Dat de Olympische Spelen in Parijs voor Roy te vroeg komen, kwam bij hem aan als een keiharde klap. “De vorige Spelen heb ik gemist door een concurrentiestrijd, nu ben ik er niet bij vanwege een ernstige blessure. Ik ben er nog mee bezig om dit te verwerken. Maar ik wil er ook het positieve uithalen. Dit is voor mij de kans om te laten hoe ik met tegenslagen omga. En hopelijk kan ik een voorbeeld zijn voor anderen.” Roy bracht vrijdagmiddag met de ‘meedoen is winnen de tour’ van BrabantSport een bezoek aan basisschool De Appel in Roosendaal. Daar ging hij in gesprek met leerlingen van de groepen 7 en 8. “Het gaat niet om mij, maar om te vertellen wat er bij topsport komt kijken. Samen met BrabantSport wil ik ook onze Brabantse olympische sporters promoten. Ik was verrast over de kennis die deze leerlingen al hebben.” In het begin waren de kinderen wat stil toen de Bredase spierbundel aan het woord was. “Ik vond het best wel spannend, want zo’n beroemd persoon zie je niet zo vaak. Dat Roy Meyer bij ons op school zou komen had ik nooit verwacht. Hij is cool en heel groot. Ik denk dat hij naast judo ook veel in Basic-Fit heeft gezeten", zegt Lena uit groep 8.”

Leerlingen luisteren aandachtig naar Roy Meyer. (Foto: Leon Voskamp)

Roy lacht als hij naar de gespannen koppies van de kinderen kijkt. “Ik zit hier in mijn hemdje en zie de jongeren naar me kijken. Hopelijk kan ik hen inspireren. Als je hard je best doet, kun je alles bereiken wat je wil.”

"Ik zit met een glimlach op mijn gezicht."

Tijdens trainingen en op de mat gaat Roy keihard tekeer, maar voor de groep leerlingen is hij rustig en vriendelijk. “Mijn eigen innerlijke kind komt op dat soort momenten tot leven. Het is zo leuk om het plezier van sporten en bewegen over te brengen op jongeren. Ik zit de hele tijd met een glimlach op mijn gezicht.” Jayden uit groep 7 voetbalt bij RBC en was blij met de tips van Roy. “Hij is supersterk en kan 300 kilo tillen vanaf de grond. Daar moet hij heel hard voor trainen. Ook is het belangrijk om gezond te eten. Hij neemt regelmatig een ijsbad, dat doe ik ook weleens.”

"De topsport staat voor mij centraal."