Kelsey zoekt man met wie ze flirtte in Efteling: 'Misschien is hij single'

Er is geen sprookjesachtigere omgeving om de liefde van je leven te ontmoeten dan de Efteling. Het overkwam misschien wel de 27-jarige Kelsey Smidt uit Nieuwerkerk aan den IJssel. In het Sprookjesbos van het attractiepark liep ze, naar eigen zeggen, een 'interessante man' tegen het lijf. Op enkele flirtmomenten in het pretpark na zag ze de man niet meer. Kelsey is nu op zoek naar hem en wil hem graag nog eens ontmoeten.

Afgelopen woensdag was de jarige Kelsey met haar dochtertje in het attractiepark. Iets verderop stond een man van een jaar of dertig met een jongetje en zijn ouders. Hij vroeg of Kelsey een foto van hen wilde maken voor Langnek. Dat deed Kelsey. En daarna liepen zij weer door. "Ik vond het vanaf het eerste moment een interessante man. Ik was wel nieuwsgierig en wilde meer weten van hem", vertelt Kelsey. Tijdens het dagje Efteling komt Kelsey de man met zijn ouders en zoontje nog een paar keer tegen. "Zijn moeder zat in een rolstoel van de Efteling."

"Normaal durf ik niets op Facebook te plaatsen. Nu dacht ik: doe het gewoon."

Aan het eind van de dag staan de auto's van Kelsey en de man gelijktijdig bij de slagboom. Vrolijke blikken gaan op dat moment over en weer. Kelsey kon meteen doorrijden, de man moest wachten omdat de slagboom haperde. "Had ik hem maar meteen om zijn telefoonnummer gevraagd. Misschien is hij ook wel single", hoopt Kelsey. Eenmaal thuis post ze op Facebook haar ervaringen en hoopt hem nog een keer te ontmoeten. "Zoiets durf ik normaal gesproken niet op Facebook te zetten. Maar nu dacht ik: ik doe het gewoon. Misschien herkent iemand hem wel of hij zichzelf." Kelsey belde zelfs naar de Efteling, maar die kon niets voor haar betekenen.

"Had ik de ballen maar gehad om zijn telefoonnummer te vragen."