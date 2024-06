Man (59) na homoseks banger voor oordeel familie dan voor straf van rechter

Huilend kwam een 59-jarige man uit Eindhoven vrijdagmiddag de rechtszaal in Den Bosch in. En huilend ging hij ook weer naar buiten. Hier was meer aan de hand dan een welles-nietes-spel over de aanranding en verkrachting van jonge mannen. De man bleek stiekem homoseksueel én moslim. En dat is bijzonder lastig voor hem. “Je kunt beter een crimineel zijn.”

“In Marokko is dit strafbaar”, legde de doodnerveuze man aan de rechters uit. “En niemand weet hier dan ook iets van. Mijn vrouw niet en ook mijn kinderen niet. Een goede vriend van me is homo en alleen met hem kan ik erover praten.”

“In ons geloof is het een schande om homo te zijn. Ik heb zes zussen en broers en die gaan trouw naar de moskee en naar Mekka. Alles mag, crimineel zijn, maar openlijk homoseksueel zijn is taboe. Dat is de grootste doodzonde. Als ze erachter komen is mijn leven voorbij.”

Niks fout gedaan

Zijn geaardheid kwam aan het licht door drie incidenten met jonge mannen tussen de 16 en 20 jaar. In alle gevallen ontkende de man dat hij ook maar iets fout had gedaan met de jongens, maar volgens de officier van justitie kan het geen toeval zijn dat hij steeds betrokken is bij seksuele uitspattingen met jonge mannen.

De rode draad die justitie ziet, is dat hij als taxichauffeur en als koper van een televisie via Marktplaats drie keer jonge mannen zou hebben gedwongen om seksuele handelingen te ondergaan.

Volgens de officier waren de jongens in zijn taxi overdonderd als ze een gratis ritje aangeboden kregen. Hij parkeerde dan ergens achteraf, begon ze te strelen en ging steeds verder tot orale seks aan toe. De man die hem een tv wilde verkopen, werd aangerand in zijn eigen huis.

Geen oplossing gezocht

“Zijn seksuele voorkeur is lastig”, erkende de officier. “Maar hoe ga je daarmee om? Hij zoekt geen oplossing, maar botviert zijn seksuele gevoelens op jonge slachtoffers. Hij volgt puur zijn eigen lusten zonder na te denken over wat dat voor anderen betekent.”

De officier wil dan ook dat de man wordt behandeld. Hij is inmiddels via de reclassering gestart met gesprekken, maar de officier eiste behalve de behandeling ook drie maanden cel en nog eens vijftien maanden voorwaardelijk als stok achter de deur.

De advocaat van de 59-jarige man veegde de vloer aan met die eis. “Dit zijn drie flutzaken”, oordeelde hij. “De twee zaken in de taxi werden eerst in de kast gelegd en pas toen er een derde verhaal bij kwam, werd alles ineens samengevoegd. En drie keer 0 moet dan vandaag 1 zijn. Maar wat mij betreft blijft het 0.”

Vrijspraak

Hij vroeg dan ook vrijspraak voor de man. Waar er al sprake was van seks, dan zou dat vrijwillig zijn geweest en dat was volgens hem bijvoorbeeld ook te zien aan de manier waarop de man en de jongens afscheid namen van elkaar. Ook had hij de tv van Marktplaats met een tikkie betaald en was zo makkelijk te vinden voor de politie.

De officier van justitie bleef bij haar standpunt. De drie jonge mannen hebben veel last van wat er is gebeurd. Ze durfden weinig te beginnen tegen de veel oudere man. Ze kozen er dan bijvoorbeeld voor om het maar te laten gebeuren.

Ze zag ook wel het dilemma van de man als bekend wordt waar hij straf voor heeft gekregen. Maar ze kon niet om een celstraf heen, zo vond ze, al matigde ze haar eis wel tot drie maanden cel. Die straf zou de zo belangrijke behandeling van hem niet in de weg hoeven te zitten.

De uitspraak in deze zaak is op 28 juni.