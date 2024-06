Brabant is dit weekend olympisch: 'Vriendschappen opdoen het belangrijkst'

Tilburg en Breda is zeker niet altijd haat en nijd. Beide steden organiseren dit weekend samen de Special Olympics Nationale Spelen 2024. Vrijdagavond was in het Bredase Breepark de spectaculaire openingsceremonie met een vlaggenparade en het ontsteken van de olympische vlam. Frans Bauer zorgde er met een verrassingsoptreden voor dat de zaal aan het einde van de avond ontplofte.

Tijdens het grootste multi-sportevenement in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking staan er twintig sportdisciplines op het programma. In totaal strijden 3000 sporters om de prijzen, waaronder 573 uit Noord-Brabant. Er zijn in totaal twintig toernooien, waaronder bekende sporten zoals voetbal en tennis, maar ook bocce dat een beetje lijkt op jeu de boules. De organisatie heeft zich twee jaar voorbereid op dit evenement. "We hebben daarvoor al een verdeling gemaakt over negen locaties in Tilburg en negen in Breda. Daarbij hebben we gekeken welke verenigingen geschikt zijn om er een sporttoernooi te organiseren", aldus projectdirecteur Niels Cannegieter. "Het was een uitdagende klus, maar we zijn er klaar voor. De sporters ook, die zullen strijden om de medailles. Maar het plezier en de nieuwe vriendschappen die ze opdoen, dat is nog belangrijker." Bij een Special Olympics Nationale Spelen hoort een olympisch dorp. De sporters en begeleiders verblijven dit weekend in de Beekse Bergen,

"Ik kreeg kippenvel toen ik binnenliep."

Jim van TV De Schutskamp uit Den Bosch doet mee aan het tennistoernooi. "Ik ga zowel in het enkel- als het dubbelspel mijn uiterste best doen om prijzen te pakken. Het begin van dit evenement is in ieder geval fantastisch. Ik kreeg kippenvel toen ik met de vlaggenparade het stadion binnenliep." Iets verderop zit Nahum die de 100 en 200 meter sprint gaat rennen en daarnaast meedoet aan het kogelstoten. "Ik hoop mijn persoonlijke records te verbeteren. Maar verder wil ik er vooral met iedereen een feestje van maken."

"Zo'n evenement in Brabant, daar moeten we trots op zijn."