Auto rijdt sloot in, voorbijganger redt de bestuurder uit het water

Een automobilist is vrijdag rond middernacht met zijn auto in een sloot beland naast de Turnhoutsebaan bij Goirle. Een andere automobilist zag twee rode lichten van de auto flikkeren in de berm en stopte onmiddellijk om te kijken wat er aan de hand was.

Hij riep of er nog iemand in de auto zat en hoorde vervolgens iemand reageren. Daarop ging hij het water in en haalde hij de gewonde bestuurder uit de auto. Hoofdwond

De bestuurder van de gecrashte auto bleek een hoofdwond te hebben. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Omdat het slachtoffer vermoedelijk teveel alcohol had gedronken, heeft een arts in het ziekenhuis bloed van hem afgenomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en meegenomen.

De auto belandde in de sloot naast de Turnhoutsebaan bij Goirle (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).