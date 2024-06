Schilderij Van Gogh gestolen door nazi's: museum haalt doek weg

Het Zwitserse museum Kunsthaus Zürich gaat een schilderij van Vincent van Gogh weghalen, omdat het door nazi's is geroofd. Het museum verwijdert om diezelfde reden ook nog vier andere schilderijen. De Bührle Foundation, een stichting die de collectie beheert, heeft dat deze week bekendgemaakt.

Het gaat om het Van Gogh-schilderij De Oude Toren. Het werk, en nog vier andere schilderijen, worden op 20 juni uit het museum verwijderd. Het gaat om schilderijen uit de collectie van Emil Bührle. Hij was een in Duitsland geboren wapenhandelaar die rijk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn privécollectie is vaker in verband gebracht met plunderingen door de nazi's. In Zwitserland is de collectie al jaren omstreden.

De Oude Toren De Oude Toren is in februari en maart van 1884 geschilderd door Van Gogh. Het schilderij toont een verlaten kerktoren naast een kerkhof in Nuenen. De toren werd later afgebroken. De spits van de kerk ontbreekt daarom op een ander schilderij van Van Gogh van de toren, dat hij in mei en juni van 1885 schilderde. De Oude Toren was ooit eigendom van de Duitse kunsthandelaar Walter Feilchenfeldt. Uiteindelijk heeft die het schilderij verkocht aan Bührle.