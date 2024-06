Brand in loods op bedrijventerrein, flinke rookwolken vanonder de dakplaten

In het kantoorgebouw van TCL Beheer aan de straat Brasem op bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer heeft vrijdagavond laat brand gewoed. De brandweer moest de toegangsdeur van het gebouw forceren omdat die anders niet bij de plaats van de brand kon komen.

Aan de buitenkant van het gebouw was te zien dat er kwamen flinke rookwolken onder de dakplaten vandaan kwamen. Vanwege de grootte van het gebouw, de dichte rook en om het bedrijf naast dit gebouw te sparen, schaalde de brandweer op. Bij het bestrijden van het vuur werd onder meer een hoogwerker ingezet.

Rookgasventilatoren

Toen de roldeur van het gebouw eenmaal open was en er zicht op de brandhaard was, had de brandweer het vuur snel onder controle. Drie rookgasventilatoren werden ingezet om de rook uit het gebouw te krijgen en zo rookschade zoveel mogelijk te beperken.

"Door de snelle inzet is erger voorkomen", laat de brandweer op Instagram weten. De brand veroorzaakte wel de nodige schade. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.