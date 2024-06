Buren geschokt na explosie: 'Voor hetzelfde geld stond hele wijk in de fik'

‘Tjongejonge, het is niet normaal...", verzucht een oudere vrouw terwijl ze de ravage bekijkt aan de straat Dravik in Sprang-Capelle waar vrijdagnacht een explosie een huis en auto's verwoestte. "Voor hetzelfde geld stond heel de wijk in de fik."

Er is zaterdagochtend veel reuring in de buurt waar de ontploffing plaatsvond. Bewoners zijn puin aan het opvegen en een bergingsbedrijf haalt de beschadigde auto’s op.

De explosie vond rond kwart over drie 's nachts plaats. De bewoners werden wakker van de enorme knal. Het explosief was afgegaan bij de berging voor hun huis. Door de knal is de muur van die berging ontzet. De explosie was zo enorm dat zelfs bij de overburen een raam aan diggelen ging.

Volgens de politie is niemand in het getroffen huis gewond geraakt. Waarmee de explosie veroorzaakt is, wordt uitgezocht. De bewoner van het huis vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door baldadige jeugd of dat er sprake is van een vergissing.